ANÁLISIS | Mientras Trump lanza su ofensiva represiva, los defensores de los inmigrantes también se movilizan

Los gobiernos locales pueden optar por no cooperar con el ICE de diversas maneras, sobre todo negándose a proporcionarles información o asistencia de su propio personal, pero incluso en los estados y ciudades que se consideran santuarios, los funcionarios no tienen autoridad para bloquear las operaciones federales de inmigración legalmente autorizadas, señala. “Incluso en las ciudades santuario, entre comillas, la ley de inmigración puede aplicarse y se aplica”, me dijo Leopold. “No hay ningún lugar en Estados Unidos donde un no ciudadano buscado por el ICE pueda ser inmune a la aplicación de la ley por parte del ICE”.

