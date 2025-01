Sheinbaum expresa solidaridad a familia de niños muertos por violencia en Sinaloa tras protestas frente a Congreso local

“Uno se acerca como funcionario público y si recibe un sí de acompañamiento es porque se pide respetuosamente a la familia; yo le agradecí mucho a la mamá de los niños, a Rocío, a la esposa de Antonio, le dije gracias por permitirnos estar aquí, gracias porque la familia bien puede decir que no. El domingo desde muy temprana hora estuvimos con ella, tuvimos coordinación con la fiscal también, que nos agilizó unos trámites, y por respeto a la mamá no lo digo, yo le dije a ella esto es un tema con usted, yo agradezco que me esté permitiendo apoyar y que nos esté permitiendo estar”, comentó.

