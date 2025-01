Cómo podría ver la Corte Suprema moderna la 14ª Enmienda y la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.

Rechazando la interpretación arraigada de la cláusula de Ciudadanía, Trump estableció dos nuevas categorías de personas nacidas en EE.UU. que no estarían cubiertas: aquellas cuya madre se encontraba irregularmente en EE.UU. y cuyo padre no era ciudadano estadounidense o residente permanente legal en el momento del nacimiento del niño, y aquellas cuya madre se encontraba en EE.UU. con un visado legal pero temporal (como un visado de estudiante o turista) y cuyo padre no era ciudadano estadounidense o residente permanente legal en el momento del nacimiento.

A diferencia de casos emblemáticos como Brown vs. Board of Education, New York Times vs. Sullivan y Roe vs. Wade, Wong Kim Ark y el derecho de ciudadanía por nacimiento nunca se convirtieron en temas candentes en las audiencias de confirmación de los jueces en el Senado. La ciudadanía por nacimiento tampoco ha pasado a formar parte del discurso político diario como lo ha hecho el aborto. Y a diferencia de la garantía de privacidad y otros derechos fundamentales implícitos en la Constitución, la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda es explícita.

