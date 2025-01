Estas son las personas elegidas por Donald Trump para cargos clave de su Gabinete

David Warrington, asesor legal de la Casa Blanca David Warrington. From Dhillon Law Group Inc. Trump anunció que eligió al asesor general de su campaña, David Warrington, para que se desempeñara como el asesor legal en la Casa Blanca. Warrington, quien se desempeñó como asesor general de la campaña de Trump, es un abogado de la ciudad de Washington que representó al expresidente durante la investigación del comité selecto de la Cámara de Representantes sobre el ataque al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021. Había sido uno de los favoritos de la jefa de gabinete entrante de la Casa Blanca, Susie Wiles, dijo una fuente, y agregó que la decisión de nombrar a McGinley se tomó mientras Wiles estaba en una conferencia en Las Vegas a instancias de Epshteyn. Warrington y Wiles tenían oficinas una al lado de la otra en West Palm Beach. Tom Homan, el “zar de la frontera” Trump anunció que Tom Homan, quien se desempeñó como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, estará a cargo de las fronteras del país. (Crédito: CNN) Tom Homan, quien se desempeñó como director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la anterior administración de Trump, estará a cargo de las fronteras del país. Homan fue colaborador del Proyecto 2025, el amplio plan conservador para el próximo presidente republicano, del que Trump se distanció durante su campaña. El futuro “zar de la frontera”, agente de Policía de carrera, fue el rostro público de los agresivos esfuerzos de la primera administración de Trump para intensificar la aplicación de las leyes de inmigración antes de jubilarse en 2018. Lee más sobre su trayectoria aquí. Dan Scavino, vicesecretario general de la Casa Blanca Dan Scavino (Cortesía Committee on Arrangements for the 2020 Republican National Committee via Getty Images) Stephen Miller, subdirector de Políticas y asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Trump eligió a Stephen Miller, su principal asesor en materia de inmigración, como subdirector de gabinete de la Casa Blanca para políticas, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con los planes. Miller, quien se desempeñó como asesor principal de Trump y fue su principal redactor de discursos durante su primera administración, ha sido un destacado defensor de una política de inmigración más restrictiva y se espera que asuma un papel más amplio en el segundo mandato del presidente electo. Ha estado muy involucrado en el proceso de transición de Trump y tendrá un papel clave en las futuras decisiones sobre la dotación de personal. Durante la campaña, viajó con frecuencia a los mítines con Trump en su avión privado y fue cada vez más visible como orador en eventos en los últimos meses. Marty Makary, comisionado de la FDA

