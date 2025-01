EE.UU. enfrenta escepticismo europeo en un último intento por incautar US$ 300.000 millones en activos rusos para Ucrania

En cuanto al programa de préstamos del G-7, Estados Unidos se comprometió a aportar US$ 20.000 millones y entregó su parte al Banco Mundial en diciembre. Pero solo se han desembolsado US$ 1.000 millones , con el resto pendiente recibirse según el calendario del Banco Mundial, dijeron funcionarios ucranianos. Hasta qué punto la administración Trump podría tratar de recuperar el resto si no se ha entregado es motivo de preocupación entre los funcionarios ucranianos.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.