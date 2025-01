Sí, la prohibición de TikTok está más cerca que nunca. No, es probable que tu aplicación no desaparezca simplemente

“Me preocupa un poco que una sugerencia de que el presidente electo o cualquier otra persona no haría cumplir la ley, cuando una ley está en vigor y es prohibitiva de cierta acción, que una empresa optaría por ignorar la aplicación de cualquier garantía, que no sea un cambio en esa ley”, dijo la jueza de tendencia progresista Sonia Sotomayor durante la audiencia. “Haga lo que haga el nuevo presidente, no cambia esa realidad para estas empresas”.

Eso significaría que los nuevos usuarios no podrían descargarla. Los actuales usuarios estadounidenses de TikTok podrán seguir utilizando la aplicación en sus teléfonos, pero no podrán actualizarla a través de las tiendas de aplicaciones, lo que significa que la empresa no podrá corregir errores o agujeros de seguridad. Y cualquiera de ellos puede acumularse y acabar dificultando –si no imposibilitando– el uso de la aplicación.

