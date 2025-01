Dinamarca dice que Groenlandia podría independizarse, pero no convertirse en un estado de EE.UU.

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, dijo que Europa no permitiría que otras naciones atacaran sus fronteras soberanas, aunque no creía que Estados Unidos las invadiera. Un portavoz del gobierno alemán dijo que Berlín se mantiene fiel al principio de que las fronteras no deben modificarse por la fuerza. Un portavoz de la Comisión Europea dijo que la soberanía de los estados miembros de la Unión Europea debe ser respetada.

