Por “fuerza mayor” Daniel Noboa delega la presidencia de Ecuador por tres días a la vicepresidenta encargada

Sin embargo, para el constitucionalista Rafael Oyarte, el presidente Noboa no requiere solicitar licencia para hacer campana. Considera que al ser una elección que devino de un adelanto de elecciones para completer el periodo que le faltó al expresidente Guillermo Lasso, Noboa no está obligado a hacerlo pues no se trata de una “reelección para el mismo cargo”.

