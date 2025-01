Los estadounidenses ya han abandonado los licores y la cerveza. Las empresas de bebidas se preparan para el futuro

Diageo, el fabricante de más de 200 marcas alcohólicas como la vodka Ketel One, la ginebra Tanqueray y el whisky escocés Johnnie Walker, compró Ritual Zero Proof, la marca de licores sin alcohol más vendida en EE. UU. en septiembre. La adición de esta marca, que vende versiones sin alcohol de cócteles populares como old fashioneds, negronis y margaritas, permite a Diageo “presentar a los consumidores aún más opciones y variedad”, indicó un comunicado de prensa.

Mientras tanto, el rival Anheuser-Busch InBev se está enfocando en su línea de cervezas sin alcohol, que incluye Budweiser Zero, Stella Artois 0.0, O’Doul’s, Corona Cero y, este mes, lanzará Michelob Ultra Zero. Aunque no desglosa cifras específicas, la compañía indicó en su informe anual de 2023 que sus cervezas sin alcohol “continuaron superando las expectativas, con un crecimiento de ingresos de dos dígitos altos”.

