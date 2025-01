Los cruceros sufren el peor año de brotes gastrointestinales en más de una década, según revelan datos de los CDC

Si bien el norovirus domina los datos de los CDC de 2024, un brote gastrointestinal de septiembre de 2024 en el Radiance of the Seas de Royal Caribbean se atribuyó a una intoxicación alimentaria por salmonela. Mientras tanto, el brote que se produjo en el Silver Nova de Silversea Cruises en la primavera fue el resultado de E. coli y la causa de la enfermedad gastrointestinal en el viaje de mayo del Allure of the Seas de Royal Caribbean sigue siendo desconocida.

