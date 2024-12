ANÁLISIS | Lo que la disputa por las visas dice sobre la próxima administración de Trump

“Siempre me han gustado las visas, siempre he estado a favor de las visas. Por eso las tenemos”, dijo Trump el sábado al New York Post sobre el sistema H-1B.

Las visas H-1B para no inmigrantes permiten a las empresas estadounidenses emplear temporalmente a trabajadores extranjeros con conocimientos especializados y calificaciones académicas avanzadas para ayudarlas a mantenerse competitivas a nivel mundial. Los defensores de esta iniciativa afirman que el sistema no tiene como objetivo reemplazar a los trabajadores estadounidenses, sino llenar los vacíos vitales de trabajadores especializados que la fuerza laboral estadounidense no puede cubrir. Las visas han sido utilizadas a menudo por trabajadores del sur de Asia formados en las prósperas industrias de alta tecnología de la India para ir a Estados Unidos y construir una próspera diáspora.

