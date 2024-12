Empresas y multimillonarios destinan millones de dólares para celebrar la toma de posesión de Trump

A los donantes que den US$ 250.000 (o recauden US$ 500.000) se les prometen dos entradas para una serie de eventos, entre ellos un mitin de la victoria de Make America Great Again el 18 de enero, una cena a la luz de las velas a la que asistirán Trump y la primera dama entrante el 19 de enero, y la ceremonia de toma de posesión, el desfile y el baile de gala el 20 de enero.

El comité del presidente Joe Biden recaudó casi US$ 62 millones, pero los festejos de enero de 2021 fueron más acotados en comparación con las tomas de posesión anteriores, ya que el país lidiaba con la pandemia de covid-19. El presidente Barack Obama, predecesor de Biden, recaudó US$ 53 millones para su primera investidura en 2009 y un poco más de US$ 43 millones para la segunda.

El equipo de Trump no ha difundido públicamente un presupuesto, pero la comisión que supervisó su primera investidura en 2017 recaudó una cantidad récord en ese momento, casi US$ 107 millones. (Sus actividades ese año también provocaron una investigación sobre sus finanzas por parte del fiscal general de Washington. Resultó en un acuerdo de US$ 750.000 pagado por la Organización Trump y la comisión inaugural por acusaciones de que el comité había pagado de más por un espacio para eventos en el hotel del centro de Washington que entonces era propiedad de la empresa de Trump. Las entidades de Trump negaron haber cometido irregularidades y describieron el acuerdo como necesario para evitar un juicio costoso).

