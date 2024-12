“Gente corriente con palas”: voluntarios que limpian el vertido de petróleo del mar Negro piden ayuda a Putin

“Las autoridades locales no pueden hacer frente a esta situación, no tienen los recursos necesarios. El único recurso es la gente común con palas, una catástrofe así no se puede solucionar con palas”, afirma en el vídeo un voluntario que pide que se envíen recursos federales y especialistas a la zona. También piden que se envíen especialistas extranjeros, advirtiendo que la magnitud de la contaminación tendrá repercusión internacional.

