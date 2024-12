Cómo ver los partidos navideños de la NFL (y, por supuesto, el espectáculo de medio tiempo de Beyoncé)

Mariah Carey, otra reina, también será parte del evento del Día del Juego de Navidad de la NFL con una interpretación de su icónico éxito navideño “All I Want For Christmas is You”. Carey “traerá su característica mezcla de glamour y alegría navideña” en una actuación pregrabada, que se emitirá dos veces, antes de ambos juegos en vivo, según Netflix .

