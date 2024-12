Estas son 12 empresas conocidas que se declararon en bancarrota en 2024

La marca de ferretería, con 75 años de antigüedad, se declaró en bancarrota en octubre y puso fin a su legado con la venta sustancial de sus operaciones a un rival. En sus documentos judiciales, True Value dijo que se enfrenta a una importante escasez de liquidez, ya que el mercado inmobiliario se ha estancado y los consumidores se han vuelto mucho más exigentes con las compras discrecionales, como la ferretería. (Las tiendas True Value siguen abiertas porque no forman parte del procedimiento de quiebra).

