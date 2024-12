Blake Lively acusa a Justin Baldoni de acoso sexual y represalias, algo que él niega

“It Ends With Us” fue un éxito comercial, que recaudó más de US$ 350 millones en taquilla. Sin embargo, se reportaron diferencias creativas y tensiones en el set entre Lively y Baldoni. Los actores no promocionaron la película juntos y surgió un debate en línea sobre cómo abordaron el tema de la violencia doméstica, un elemento central de la trama en el largometraje, en su trabajo promocional individual alrededor de la película.

De acuerdo con la denuncia, las partes “discutieron en detalle la conducta inapropiada que la Sra. Lively, sus empleados y otros miembros del elenco y el equipo experimentaron a manos del Sr. Baldoni” y un productor de la película, Jamey Heath. En ese momento, acordaron que Lively y los empleados ya no verían videos o imágenes de mujeres desnudas, no se mencionaría más las supuestas adicciones a la pornografía de la pareja, “no (habría más descripciones de sus propios genitales” y no se harían más comentarios despectivos a Lively o sus empleados, según la denuncia. También acordaron que un coordinador de intimidad estaría presente en todo momento cuando Lively estuviera en el set en escenas con Baldoni.

En una denuncia presentada ante el Departamento de Derechos Civiles de California el viernes y obtenida por The New York Times , Lively afirma que durante el rodaje de “It Ends With Us”, se celebró una reunión para abordar el tema de un “ambiente de trabajo hostil que casi descarriló la producción”. Lively expresó sus preocupaciones por el “acoso sexual repetido y otro comportamiento perturbador por parte del Sr. Baldoni”. La denuncia indica que su esposo, el actor y productor Ryan Reynolds, estuvo presente en la reunión, de la que participó en calidad de representante elegido por Lively.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.