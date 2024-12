Un panel clave de la Cámara de Representantes vota a favor de publicar el informe de ética sobre Matt Gaetz

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, ha dicho que no cree que se deba publicar el informe debido a que Gaetz ya no es miembro del Congreso después de que renunció abruptamente una vez que Trump lo anunció como su elección inicial para secretario de Justicia. Johnson reconoció que no tiene ningún papel en las operaciones del panel, que tradicionalmente ha operado por separado del liderazgo. Muchos legisladores creían que Gaetz renunció para tratar de enterrar la investigación.

