OPINIÓN | Tendencias de la moda en el 2025

En el mundo de los grandes diseñadores (que no a todos les va bien) existe un cambio continuo de directores creativos ¡y ya no es fácil saber quién diseña qué marca! Eso me parece que ha perjudicado la industria de la moda. Por eso, los nuevos diseñadores tienen más oportunidades, pues estos cambios hacen que el consumidor -sobre todo los jóvenes que no tienen esos grandes presupuestos para gastar en un vestido- se interesen en la oferta de los diseñadores y marcas nuevas.

¿Otro detalle que noto y me parece fantástico? La gran cantidad de nuevos diseñadores que están apareciendo en el mundo de la moda. Creadores de una ropa que no es la más cara, ni la más barata, y con tendencia a precios accesibles. Estos diseñadores están creando colecciones muy interesantes. Ejemplos son IZ Adaptive, la popular Zara, la muy económica Primark, Von Ruz, Aille Design, Tuckermuck, la nueva colección de Donna Karan, Ministry of Supply, Quince y muchas más.

