Emiten la primera avertencia de tornado de la historia para el centro de San Francisco

El Departamento de Gestión de Emergencias de San Francisco (SFDEM) confirmó que la amenaza de tornado terminó alrededor de las 6:14 a.m., hora PST, (9:14 a.m. ET) después de que la tormenta se moviera al noreste desde el centro.

