El fiscal de Manhattan y el fiscal general del estado dicen que los casos de Trump en Nueva York no serán desestimados

En su presentación de esta semana, la Fiscalía argumentó que los delitos por los que Trump fue condenado implicaban “una conducta puramente no oficial, ningún acto presidencial oficial”, y la Corte Suprema dictaminó que la inmunidad no se extiende a los actos no oficiales de un presidente.

