Israel bombardea Siria y se apodera de territorio mientras Netanyahu promete cambiar “la cara” de Medio Oriente

Este martes, Voice of the Capital dijo que las fuerzas israelíes habían avanzado hasta Beqaasem, a unos 25 kilómetros de la capital de Siria y varios kilómetros más allá del lado sirio de la zona de contención. CNN no pudo confirmar de forma independiente esa afirmación, pero la aldea se encuentra en las estribaciones sirias del Monte Hermón, que las fuerzas israelíes capturaron el domingo. El Monte Hermón es un punto alto estratégico que se encuentra en la frontera entre Siria, el Líbano y los altos del Golán.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.