“Todo esto es rosa y atractivo, pero vamos a morir”: Anastasia Samoylova fotografía la ansiedad climática de Florida

Una imagen en particular está lista para el análisis. En “Gator” (2017), un caimán flota por encima del espectador, suspendido en un agua verde, turbia y ácida. Aunque Samoylova tomó la foto en una reserva natural, sosteniendo el objetivo cerca del tanque del caimán, no hay un contexto real para el entorno del animal. Podría estar en cualquier parte: nadando por una calle inundada o al acecho bajo la superficie de una piscina anegada. “Es una alegoría”, explica Samoylova. “Porque realmente acaban así en las piscinas de la gente”, dijo, y añadió que parecía que apenas pasaba un mes sin que se denunciara el ataque de un caimán. “Es su hábitat nativo, así que somos nosotros los que invadimos, no ellos”.

A la fotógrafa estadounidense de origen ruso Anastasia Samoylova le encanta “Barbie”. No solo acudió vestida de un rosa brillante a la inauguración de su propia exposición fotográfica en el Museo Metropolitano de Arte en octubre, sino que también insistió en llevar a su hijo adolescente a ver la película 2023, de Greta Gerwig, por considerarla un visionado feminista imprescindible. “¿Es perfecta? No. Pero aborda temas muy complicados y divisivos”, dijo Samoylova a CNN en una videollamada desde su casa en Florida. Recuerda cómo el personaje principal de Margot Robbie, Barbie, para en seco la eufórica pista de baile cuando se pregunta en voz alta: “¿Alguna vez piensas en la muerte?”. “Eso es literalmente lo que he intentado comunicar”, dice Samoylova. “Todo esto es rosa y atractivo, pero vamos a morir”.

