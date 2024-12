Los demócratas quedaron furiosos por la decisión de Biden de indultar a su hijo, después de que él dijera repetidamente que no lo haría

Pero luego procedió a insistir en que no estaba interesada en discutir un evento que no ocurrió: “Puedo hablar de dónde estamos hoy, y por lo tanto no puedo hablar de hipótesis aquí. Donde estamos hoy, el presidente tomó esta decisión durante el fin de semana”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.