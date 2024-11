ANÁLISIS | Elon Musk habla de comprar MSNBC, pero no es el único multimillonario que podría estar interesado

Además, los ejecutivos de “SpinCo” podrían llegar a la conclusión de que deshacerse de MSNBC no es lo mejor para los accionistas, ya que la audiencia fiel del canal es una forma de apalancamiento en las negociaciones con los distribuidores de cable. Los ejecutivos implicados en la escisión señalan que su intención es ser depredadores, no presas: comprar nuevos canales, no vender los antiguos poco a poco.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.