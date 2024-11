Los turistas occidentales que vacacionan en Iraq

“No hubo ni un solo momento en que me sintiera en peligro durante mi visita a Iraq (…) Todo lo contrario. Bagdad me pareció más segura que la mayoría de las grandes ciudades estadounidenses. Me decían constantemente: ‘Eres bienvenido en Iraq, habibi’. La mitad de las veces, la gente me invitaba a comer a su casa”, afirma.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.