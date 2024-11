Copa Davis 2024: fechas, partidos, horarios, cuadro y cómo ver en directo y en vivo por TV e internet

urielblanco

(CNN Español) — Este martes comienzan las finales de la Copa Davis 2024 en Málaga, España. Con estos partidos, se definirá al país campeón del mundo del tenis este año.

Desde este martes 19 de noviembre y hasta el domingo 24 de noviembre, ocho países disputarán la competición desde la fase de cuartos de final.

La Copa Davis 2024 tiene un sabor muy diferente a otras ediciones, pues se trata del último torneo de la leyenda española Rafael Nadal antes de su retiro del tenis profesional.

España es uno de los ocho países finalistas del torneo de este año y Nadal es parte del equipo. El cuadro español se enfrenta este martes en los cuartos de final de la Copa Davis contra Países Bajos, lo que podría ser el último partido de Rafa Nadal (o el primero en su semana de retiro, en la que España busca su primer título de Copa Davis desde 2019).

“Si estoy en la cancha [contra Países Bajos], espero que no me afecten [las emociones], porque al final no estoy aquí para retirarme. Estoy aquí para intentar ayudar al equipo. Luego, por supuesto, será mi última semana en el circuito profesional, pero al final estamos aquí en una competición por equipos”, dijo Nadal en la conferencia de prensa previa a los cuartos de final de la Copa Davis.

Recuerda: en cuartos de final, semifinales y final de Copa Davis, gana el equipo que se lleve dos de tres partidos. Los dos primeros partidos de cada serie son individuales; si hay empate tras esos dos encuentros, se juega un tercero en formato de dobles para definir al ganador.

Copa Davis 2024: cuadro, partidos, fechas y horarios

Rafael Nadal, del equipo de España, abandona la pista tras una sesión de entrenamiento previa a los cuartos de final de la Copa Davis 2024 en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena el 19 de noviembre de 2024 en Málaga, España. (Foto: Clive Brunskill/Getty Images para ITF)

Cuartos de final

España vs. Países Bajos – A las 5 p.m. hora local, 11 a.m. ET – martes 19 de noviembre Alemania vs. Canadá – A las 12 p.m. hora local, 6 a.m. ET – miércoles 20 de noviembre Estados Unidos vs. Australia – A las 10 a.m. hora local, 4 a.m. ET – jueves 21 de noviembre Italia vs. Argentina – No antes de las 5 p.m. hora local, 11 a.m. ET – jueves 21 de noviembre

Semifinales

Ganador España-Países Bajos vs. ganador de Alemania-Canadá – viernes 22 de noviembre – a las 5 p.m. hora local, 11 a.m. ET Ganador de Italia-Argentina vs. ganador de Estados Unidos-Australia – sábado 23 de noviembre – a la 1 p.m. hora local, 7 a.m. ET

Final

La final de la Copa Davis 2024 se juega el domingo 24 de noviembre.

Comienza a las 4 p.m. hora local, 10 a.m. ET

¿Cómo ver en vivo?

De acuerdo con la Copa Davis, estas son las transmisiones donde podrás ver las series finales:

Argentina: TyC Sports, Direct TV Colombia: Direct TV Estados Unidos: Tennis Channel España: Movistar

