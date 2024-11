La última superluna del año alcanzará su punto máximo junto con la lluvia de meteoros leónidas

La luna del castor, llamada así en referencia a la hibernación de este animal y a su pelaje más grueso en esta época del año, alcanzará la cima de su fase llena a las 4:29 p. m. ET del viernes, según The Old Farmer’s Almanac. Pero la luna aparecerá llena a simple vista aproximadamente un día antes y después de su pico, dijo Noah Petro, jefe del Laboratorio de Geología Planetaria, Geofísica y Geoquímica de la NASA.

