Sheinbaum responde a los señalamientos del embajador de EE.UU. en México: “Coordinación, no subordinación”

“La estrategia de ‘abrazos, no balazos’ no funcionó”, afirmó Salazar el miércoles en la Ciudad de México. “La parte del concepto que tiene validez es la de la prevención, pero esos son programas que deben de seguir y programas que apoyamos nosotros muchísimo. Sembrando vida, Sembrando oportunidades, otros programas para empresarios pequeños. Todo eso de prevención. Eso es importantísimo y estoy 100% de acuerdo con eso. El otro lado es cumplir con la ley. Y ahí es cuando se dice nomás: ‘pues no hay problema’, ‘tenemos estas cifras que dicen que no hay problema’, no es estar basado en la realidad”, agregó el embajador de EE.UU. en México.

