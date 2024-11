Polémica por la canción ‘+57’, una colaboración de reguetoneros colombianos: Karol G pide perdón y Petro lanza crítica

“Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad. Sí me importa mi gente y soy una persona que día a día busco como involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva”.

“En este caso, desafortunadamente se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente… Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender, Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, escribió la cantante colombiana en un comunicado que compartió en sus historias de Instagram.

