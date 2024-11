Trump no está “demonizando” a Putin por la guerra de Rusia en Ucrania para poder llegar a un acuerdo con él, dice a CNN el exembajador de EE.UU. en la OTAN

“Tampoco criticó a Vladimir Putin, no dijo que se trata de una agresión rusa que tiene que parar”, dijo Volker, y cree que Trump quiere poner fin a la guerra convenciendo a Putin de que al líder ruso no le interesa continuar la guerra. “Mi opinión es que la razón por la que no ha criticado a Putin es porque sabe que en última instancia tiene que llegar a un acuerdo con Putin, y por eso no lo está demonizando, pero eso no significa que malinterprete la situación sobre el terreno. Creo que tenemos que ver cómo se desarrolla esto”.

