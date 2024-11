Los demócratas, aún atónitos, comienzan a entrecerrar los ojos ante su futuro

“Si hablo con gente trabajadora y realmente la escucho, cuando una administración propone un programa de condonación de deudas por préstamos universitarios, mi reacción inmediata es: ‘Dios mío, mis trabajadores sin educación universitaria se van a enojar mucho por eso’”, dijo Craig. “Si no sabes dónde está el pueblo estadounidense, o si los ignoras y dices: ‘Bueno, no me gusta dónde estás’, esto va a continuar una y otra y otra vez”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.