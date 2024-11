“Apenas logramos salir”: californianos huyen desesperadamente de sus hogares en medio de incendios forestales descontrolados

“Y se pone caliente, y se llena de humo. No puedes ver, no puedes respirar, y seguro que no puedes defender tu hogar. Y luego quedas atrapado, y entonces nuestros bomberos tienen que entrar y sacarte”.

“Corrí hacia la casa, golpeé la puerta y no me oyeron. Estaban profundamente dormidos”, dijo Morin a CNN. “Agarren al perro. ¡Salgan de aquí! No tienen tiempo, ¡solo salgan!”, recordó haberles dicho.

