EXCLUSIVA CNN | Cruzar miradas con asesinos en masa en El Salvador en la prisión del Cecot

Cuando termina la conversación con Vásquez, los guardias se acercan rápidamente para llevárselo. El jefe de la prisión, García, quiere recalcar el punto. “Como usted acaba de observar, cómo dicen tan cínicamente: ‘Sí, he matado, he hecho esto, he hecho lo otro'”, dice. “Lo que tenemos aquí es lo peor de lo peor”.

Recuerda haber “volado” un automóvil lleno de gente en Estados Unidos, y admite que es “posible” que no sobrevivieran. Reflexionando sobre la vida en el Cecot, dice con una desapegada aceptación: “Probablemente no es un hotel (de) 5 estrellas, pero esto es lo que hay para nosotros. Te dan comida tres veces (al día). Te dan algunos programas. Puedes hacer ejercicio. Algunos programas de iglesia o religión también. Pero ya sabes, así son las cosas. Tenemos que acostumbrarnos a lo que tenemos que acostumbrarnos aquí. No hay opción para nosotros. Hicimos cosas malas. Lo pagamos de la forma más dura, cumpliendo condena”.

La privación es deliberada, un alejamiento de los tiempos anteriores a Bukele, cuando se decía que los reclusos comían mejor que los civiles. “Ahora, aquí, lo que reciben para desayunar son frijoles, queso o una mezcla de arroz y frijoles, quizá plátano macho y una taza de café o atole (bebida a base de maíz)”, dice el director del Cecot, Belarmino García, mientras nos enseña el lugar. “Para comer, es arroz, pasta y una bebida. La cena es igual que el desayuno. Aquí no existe la carne, no existe el pollo, no existen menús especiales para nadie”.

