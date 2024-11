ANÁLISIS | Trump cree que los presidentes tienen un poder casi total: habrá poco que lo detenga en su segundo mandato

“El peligro es muy real,” dijo Corey Brettschneider, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Brown y autor del libro “The Presidents and the People: Five Leaders Who Threatened Democracy and the Citizens Who Fought to Defend It”. Brettschneider citó la inquietud del héroe de la Guerra Revolucionaria, Patrick Henry, sobre la posibilidad de que la oficina de la presidencia fuera tan poderosa que un titular con ambiciones autoritarias pudiera ascender a un “trono estadounidense”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.