ANÁLISIS | ¿Qué implica el éxito de Trump en Miami-Dade?

View this post on Instagram A post shared by Doug Emhoff (@douglasemhoff)

En Miami-Dade al igual que a nivel estatal, tampoco se alcanzó el umbral del 60% necesario para aprobar una ampliación el acceso al aborto, ya que la medida fue apoyada por un 58.7% de votantes en el condado. Para Solís, la campaña sobre los derechos reproductivos no fue movilizante en la comunidad local. “El componente de esta defensa tan decidida por el aborto no suele ser muy beneficioso, no resuena tan bien para el latino (en Florida), que desde los valores sociales culturales es conservador”, apuntó. Ambos especialistas consultados coinciden en que estas cuestiones varían para el electorado latino que reside en otros estados.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.