¿Quién es Donald Trump, el empresario y político que volverá a ser presidente de EE.UU., según la proyección de CNN?

Trump siempre se ha esforzado por mostrarse como un hombre de negocios exitoso. Su primer libro, “Trump: el arte de la negociación”, editado en 1987, fue un bestseller instantáneo. La lista de publicaciones creció con los años. También hizo diferentes cameos en una decena de películas y series de televisión como “Home Alone 2: Lost in New York” y “Sex and the City”.

Pero… Trump estuvo a poco de derrumbarse. En 1990 acumulaba obligaciones por US$ 4.000 millones, de los cuales 1.000 eran deuda personal. Tuvo que negociar con los 72 bancos a los que debía dinero para evitar la bancarrota. Sus casinos Trump Taj Mahal y Trump Castle se acogieron al capítulo 11 de la ley de quiebras para reestructurar sus deudas. Es recordado que su padre compró más de US$ 3 millones en fichas que no utilizó para salvar el negocio, pero no lo logró. Los casinos entraron en quiebra en 1991 y 1992.

