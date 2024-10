OPINIÓN | Recordemos a Óscar de la Renta

Óscar de la Renta adoptó a Moisés en un orfanato de Santo Domingo en 1984. Fue entonces cuando me invitó y yo le hice una entrevista en la isla junto al niño. Óscar estaba feliz con su hijo. Incluso me pidió que, por favor, nunca me refiriera a él como hijo adoptivo, sino como su hijo.

Cuando comencé mi carrera como una joven periodista en Nueva York que deseaba aprenderlo todo, Óscar, que también estaba en los comienzos de su carrera estadounidense me ayudó muchísimo. No solo fue amable, sino que me llevó a su atelier, me presentó a sus modelos, me invitó a sus desfiles (¡en primera fila!) y compartió conmigo a través de los años, infinidad de anécdotas y experiencias.

