Los hoteles exhiben su lado más espeluznante para vender “habitaciones con un susto”

Pero los investigadores también advirtieron que “los curadores pueden tener dificultades para conservar la historia real”; en otras palabras, asegurarse de que los hechos no se vean eclipsados ​​por rumores y habladurías. Los hoteles que buscan compartir sus historias, embrujadas o no, enfrentan desafíos similares: evitar el sensacionalismo, especialmente si hay una tragedia o una muerte violenta en juego, y centrarse en una narración auténtica, basada en hechos y que también sea culturalmente sensible.

Al igual que Halloween, que se espera que genere unos US$ 11.600 millones en ventas al consumidor en 2024, según la Federación Nacional de Minoristas, el “turismo de fantasmas” es un negocio cada vez más importante. Está relacionado con otro nicho de la industria de viajes de US$ 11 billones conocido como “turismo oscuro”, que abarca destinos asociados con la muerte y la tragedia. Los datos varían, pero según algunas estimaciones, el turismo oscuro está valuado en 2024 en casi US$ 32.000 millones, una cifra que podría superar los US$ 40.000 millones en 2034.

