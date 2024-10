Jeff Bezos defiende la falta de respaldo electoral del Washington Post tras la huida de suscriptores y la dimisión de empleados

“No puedo seguir sentado aquí en el consejo editorial y escribir esos editoriales mientras nosotros mismos nos hemos rendido al silencio”, dijo. “Nos enfrentamos a una elección terrible, terrible, creo, una autocracia inminente. No quiero quedarme callado al respecto. No quiero que el Post se quede callado al respecto, y el hecho de que no vayamos a respaldarlo es un grado de silencio que no puedo soportar”.

“Si bien no impongo ni impulsaré mis intereses personales, tampoco permitiré que este periódico se quede en piloto automático y se desvanezca en la irrelevancia, superado por podcasts no investigados y ataques en las redes sociales, no sin luchar. Es demasiado importante”, escribió. “Hay demasiado en juego”.

El viernes, horas después de que el editor del Post, Will Lewis, anunciara la decisión de no respaldar a ningún candidato, Trump se reunió con ejecutivos de Blue Origin, una empresa espacial fundada por Bezos. En su artículo de opinión, Bezos negó las acusaciones de que no había respaldado a ningún candidato para ganarse el favor de Trump, y dijo que no tenía conocimiento previo de la reunión.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.