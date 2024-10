Teri Garr, actriz de “Young Frankenstein” y “Tootsie”, muere a los 79 años

“Creo que todo el mundo se asusta cuando oye algo así”, recuerda Garr de cuando se enteró de su diagnóstico. “Eso se debe a que no hay mucha información al respecto. Y mucha gente no sabe que no es tan malo. Quiero decir, sigo con mi vida”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.