ANÁLISIS | El campo de batalla estadounidense: el cristianismo y el cuadrilátero, las poderosas fuerzas que impulsan a Trump

Mientras la multitud aclama a Trump hacia el podio para su discurso central en la última noche de la Convención, es fácil ver cómo esos paradigmas en blanco y negro resuenan contra la gris incertidumbre de los tiempos. En los ocho años transcurridos desde que ganó la Casa Blanca, Trump ha obligado al Partido Republicano a abrazar su visión de que todo lo que no sea lealtad absoluta es traición; todo lo que no sea dominación absoluta es fracaso; y los estadounidenses temerosos de Dios perderán todo lo que aman de su país si él no vuelve a poner los pies sobre el Escritorio Resoluto el próximo enero.

No se equivoquen, Biden es un héroe para muchos demócratas; el tipo que emergió de lo que ellos veían como el caos del primer mandato de Trump, expulsó al líder MAGA del Despacho Oval y llevó a la nación de vuelta hacia algo que parecía más normal. Y Biden, que todavía atribuye gran parte del giro de su fortuna a ese maldito debate, no se rinde. Todavía no.

