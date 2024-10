Trump dice que está dispuesto a eliminar los impuestos sobre la renta y repite la retórica de “enemigo interno” en un podcast con Joe Rogan

“No soy un partidario de Trump de ninguna forma o manera. He tenido la oportunidad de tenerlo en mi programa más de una vez. He dicho que no cada vez. No quiero ayudarlo. No estoy interesado en ayudarlo”, dijo Rogan en el Lex Fridman Podcast en 2022.

“Llegué a conocerlo muy bien. No tuvimos problemas con él. Si tienes un problema inteligente, si tienes un presidente inteligente, realmente el presidente adecuado, no vas a tener un problema. Y se lo digo a la gente, tenemos un problema más grande, en mi opinión, con el enemigo interno, y los vuelve locos cuando uso ese término. Pero tenemos un enemigo interno. Tenemos personas que son realmente malas personas que realmente creo que quieren hacer que este país no tenga éxito”, dijo Trump.

