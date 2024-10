Quién es Shohei Ohtani, la estrella de los Dodgers, y qué récords ha logrado

Sin embargo, Ohtani decidió hacer algo radical: diferir US$ 68 millones de su salario promedio anual de US$ 70 millones por 10 años, dijo a CNN una fuente familiarizada con los términos del acuerdo. Es decir, que los Dodgers pagarán US$ 2 millones por temporada. Los US$ 680 millones restantes se le pagarán a Ohtani a partir de la temporada 2033 de la MLB.

Su mayor objetivo, no obstante, es ganar la Serie Mundial. Tendrá la oportunidad nada más y nada menos que contra los Yankees de Nueva York, otro coloso de la MLB que junto con los Dodgers tiene los mejores números en esta temporada. Yankees vs. Dodgers, un duelo que no se daba desde 1981.

