Acapulco, entre la devastación y la esperanza un año después del huracán Otis

Sin embargo, el trauma que dejó Otis en esta familia, difícilmente se irá pronto. “Ahora que empieza a llover corre aire y ya está. Me asusto porque quién sabe qué vaya a pasar. Ahora no ha llovido tanto pero sí me da miedo todavía”, dijo Rosa.

Sin embargo, algunos de los grandes hoteles y restaurantes de la costa que sufrieron pérdidas millonarias le dijeron a CNN en agosto que no habían recibido apoyos económicos. Uno de estos casos es el del emblemático Hotel Presidente, cuyo director, Roberto Vázquez, dijo que a un año de la tragedia no han podido llegar al 50% de recuperación: “Esperábamos tener por lo menos el 50%. Esa era la ilusión. Tener un elevador, porque con un elevador puedo producir. Tú vienes de vacaciones y no vas a subir seis pisos, esa es nuestra realidad”.

El tiempo no ha sido suficiente para que los residentes de Guerrero se recuperen por completo del impacto de Otis, que devastó gran parte de la infraestructura de Acapulco en unas cuantas horas, con daños estimados entre US$ 15.000 y US$ 16.000 millones, de acuerdo con estimaciones de cámaras empresariales compartidas con CNN.

