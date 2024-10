ANÁLISIS | Mientras Israel intensifica la guerra en múltiples frentes, nadie sabe cuál es el objetivo final de Netanyahu

“La mayoría de la gente piensa que no lo hará, pero yo he trabajado con él y lo he visto una vez, en 2001, dejando pasar la oportunidad de ser primer ministro. Tal vez haya cambiado, pero creo que si consigue acabar como un gran héroe, alguien que ha hecho algún tipo de acto Churchilliano por el Estado de Israel, se diría a sí mismo, ‘ya es suficiente'”, dijo.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.