“Me robaron el alma”: víctimas de abusos en el seno de la Iglesia católica protagonizan un acto de reconciliación con la Archidiócesis de Madrid

“No abusó solo una persona de mí, abusa una comunidad entera que lo permite”, afirmaba el testimonio de otro hombre del que abusaron siendo menor en el colegio de una congregación religiosa y que también leyeron en público. “La culpa de que haya ‘malos’ en la Iglesia es que haya buenos que no denuncian a los malos. Lo que hace daño a la Iglesia no es la denuncia, sino lo que pasa en ella. Los malos ganan cuando los buenos no hacen nada”, añadía.

“Ellos me dieron la educación y la cultura, pero me robaron el alma. Desde que ocurrió, hace más de 40 años, no tengo miedo a la muerte, sino a la vida”, aseveraba uno de la decena de testimonios que se leyeron en un acto organizado por la Archidiócesis de Madrid para reconocer y reparar el daño a las víctimas.

