¿Mártir o cobarde? Israel y Hamas ofrecen narrativas opuestas sobre la muerte de Sinwar

“Y luego, de repente, lo que ves es a este tipo y no solo no está en el túnel y no con rehenes, está luchando heroicamente como el último soldado, ¿verdad?, usando armadura, se ve más delgado e incluso con su brazo colgando, perdió un brazo y sigue luchando. Esto no era la intención de Israel”, dijo, agregando que los videos publicados posteriormente por las FDI son un intento de reforzar su narrativa.

“Creo que (los israelíes) buscaban una imagen de victoria, pero Sinwar les dio una imagen diferente. No estaba escondido en un túnel, como afirmó Netanyahu, no estaba escondido detrás de civiles palestinos, usándolos como escudos humanos, como solía decir la propaganda israelí. No estaba escondido detrás de prisioneros o cautivos israelíes, como también afirmaron, estaba luchando”, dijo Mustafa Barghouti, político palestino independiente y presidente de la Iniciativa Nacional Palestina, a CNN.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.