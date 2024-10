Cheryl Cole, expareja y madre del hijo de Liam Payne, rompe el silencio tras la muerte del cantante

No está claro todavía si Payne saltó desde el balcón de su habitación o se cayó accidentalmente. La policía de Buenos Aires le dijo previamente a The Associated Press en un comunicado que cree en lo primero, pero no dio más detalles sobre cómo llegó a esa conclusión y remitió a CNN a la fiscalía para obtener más información.

View this post on Instagram A post shared by Cheryl (@cherylofficial)

“Lo que más me atormenta a es que un día Bear tendrá acceso a los informes abominables y a la explotación mediática que hemos visto en los últimos dos días. Me rompe aún más el corazón no poder protegerlo de eso en el futuro”, dice el mensaje. “Les ruego que consideren qué utilidad tienen algunos de estos informes, además de causar más daño a todos los que se quedaron atrás recogiendo los pedazos. Antes de dejar comentarios o hacer videos, pregúntense si les gustaría que sus propios hijos o familiares los leyeran”.

