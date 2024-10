Harry Styles y demás exintegrantes de One Direction se pronuncian tras la muerte de Liam Payne: “Lo extrañaremos mucho”

“He pasado por un momento un poco oscuro en mi vida y, para ser honesto, no estaría aquí sin los chicos”, dijo Payne a On Demand Entertainment en una entrevista en la alfombra roja en el estreno del documental “All Of Those Voices” de Tomlinson el año pasado.

El grupo tuvo un ascenso meteórico a la fama, convirtiéndose en la primera banda en tener sus primeros cuatro álbumes en el puesto número uno del Billboard 200. Conocido por canciones de éxito como “What Makes You Beautiful”, “Best Song Ever” y “Story of My Life”, el grupo sigue siendo una de las bandas de chicos más vendidas de todos los tiempos, habiendo vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo.

Niall Horan, el último integrante de One Direction en ver a Payne antes de su muerte, agradeció el haber estado cerca de Liam recientemente. “Lamentablemente no sabía que después de despedirme y abrazarlo esa noche, me despediría para siempre. Es desgarrador”, dijo en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Zayn Malik también publicó recientemente un mensaje en su cuenta de Instagram dedicándole unas palabras: “Liam, me encuentro hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme, no puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones que tendríamos en nuestras vidas. Nunca pude agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando extrañaba mi hogar a los 17 años, siempre estabas allí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora y me dejabas saber que eras mi amigo y que me amabas. Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato”.

