Liam Payne y sus fans crecieron juntos. Así fue su vida en el mundo del espectáculo

“Lo llamo mi cara de pastillas y alcohol”, dijo Payne. “Mi cara estaba como 10 veces más de lo que está ahora. Simplemente no me gustaba cómo me sentía y veía y luego hice un cambio”.

Luego interpretó una versión de “Fly Me To The Moon” de Frank Sinatra. El juez Simon Cowell dijo que pensaba que Payne tenía “potencial”, pero que le faltaba “coraje” y “emoción”.

